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Queimadas prejudicam a rede elétrica em Minas Gerais

Postado em 2 dias atrás
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Queimadas prejudicam a rede elétrica em Minas Gerais

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