TV Atende – Consórcio explica mudanças no saneamento e abastecimento de Andradas.

O Consórcio Serra da Mantiqueira venceu o leilão de concessão dos serviços de saneamento de Andradas. Para entendermos como será a o procedimento de distribuição de água e esgoto, o repórter João Rafael conversa com o representante de uma das empresas responsáveis pelo trabalho. Luiz Augusto Rossi da Infrainvest fala sobre a instalação de hidrômetro digital, abastecimento na zona rural, tarifas das contas que permanecem as mesmas, entre outros temas.