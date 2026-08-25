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TV Atende – Consórcio explica mudanças no saneamento e abastecimento de Andradas.

Postado em 16 horas atrás
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O Consórcio Serra da Mantiqueira venceu o leilão de concessão dos serviços de saneamento de Andradas. Para entendermos como será a o procedimento de distribuição de água e esgoto, o repórter João Rafael conversa com o representante de uma das empresas responsáveis pelo trabalho. Luiz Augusto Rossi da Infrainvest fala sobre a instalação de hidrômetro digital, abastecimento na zona rural, tarifas das contas que permanecem as mesmas, entre outros temas.

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