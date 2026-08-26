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Adventistas conscientizam sobre o combate da violência através da campanha “Quebrando o Silêncio”.

Postado em 1 dia atrás
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Adventistas conscientizam sobre o combate da violência contra os idosos através da campanha “Quebrando o Silêncio”.

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