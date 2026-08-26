Amália Aparecida completa 100 anos, celebrando uma vida de amor, família e muitas histórias.

Amália Aparecida completa 100 anos, celebrando uma vida de amor, família e muitas histórias.

Uma história marcada por dedicação à família, simplicidade e muitas lembranças. Amália Aparecida Chiodeto da Silva completou 100 anos de vida no último dia 15 de agosto.