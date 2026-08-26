É no domingo, 30 de agosto, o Encontro de Carros Antigos de Andradas.
-
Músico andradense Nilo Paro lança novo álbum de rockMúsico andradense Nilo Paro lança novo álbum de rock com canções compostas por ele e produ…
-
Ações em escolas e empresas reforçam a prevenção à violência contra a mulher.Desde o dia 12 de agosto estão sendo realizadas nas escolas e empresas de Andradas ações d…
-
Festa do Asilo começa nesta quinta-feira, 27 de agosto, no Pavilhão do Vinho.Festa do Asilo começa nesta quinta-feira, 27 de agosto, no Pavilhão do Vinho. …
-
Campeonato de Futebol Amador movimenta os campos de AndradasCampeonato de Futebol Amador movimenta os campos de Andradas , no último final de semana f…
-
Amália Aparecida completa 100 anos, celebrando uma vida de amor, família e muitas histórias.Uma história marcada por dedicação à família, simplicidade e muitas lembranças. Amália Apa…
-
Adventistas conscientizam sobre o combate da violência através da campanha “Quebrando o Silêncio”.Adventistas conscientizam sobre o combate da violência contra os idosos através da campanh…
Veja também
Músico andradense Nilo Paro lança novo álbum de rock
Músico andradense Nilo Paro lança novo álbum de rock com canções compostas por ele e produ…