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É no domingo, 30 de agosto, o Encontro de Carros Antigos de Andradas.

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É no domingo, 30 de agosto, o Encontro de Carros Antigos de Andradas.

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