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Ações em escolas e empresas reforçam a prevenção à violência contra a mulher.

Postado em 1 hora atrás
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Desde o dia 12 de agosto estão sendo realizadas nas escolas e empresas de Andradas ações de conscientização com o objetivo de chamar a atenção para a prevenção à violência contra a mulher . A iniciativa é das secretarias de saúde e ação social e também o CREAS.

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