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Campeonato de Futebol Amador movimenta os campos de Andradas

Postado em 1 hora atrás
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Campeonato de Futebol Amador movimenta os campos de Andradas , no último final de semana foi realizada a quarta rodada com muitos gols, duas partidas foram transmitidas ao vivo através do canal do you tube : AR Filmagens Produções Sport.

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