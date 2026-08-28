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Inserção no mercado de trabalho – Alunos da Apae visitam empresas em Andradas

Postado em 4 horas atrás
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Inserção no mercado de trabalho. Alunos da Apae vivenciam um dia da rotina da equipe de jornalismo da antv e entrevistam colegas que atuaram em outras empresas.

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