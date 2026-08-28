Tradicional Festa da Comunidade do distrito do Campestrinho

Comunidade do distrito do Campestrinho se prepara para a Tradicional Festa em louvor a Nossa Senhora Aparecida e a quinta edição da Tratorada. A parte religiosa começa nessa sexta- feira, dia 28 de agosto.
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