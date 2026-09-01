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Meninas de Andradas ganham destaque no futsal

Postado em 14 horas atrás
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A presença das meninas no futsal. Elas vem ganhando cada vez mais espaço e mostrando que o esporte é para todos.

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