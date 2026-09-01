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Mudanças climáticas podem impactar a agricultura e gerar incertezas nos próximos meses.

Postado em 15 horas atrás
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Mudanças climáticas podem impactar a agricultura e gerar incertezas nos próximos meses.

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