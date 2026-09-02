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Dia de campo levou informações e conhecimentos aos produtores de banana.

Postado em 23 horas atrás
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Dia de campo organizado pelo Sindicato Rural levou informações e conhecimentos aos produtores de banana.

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