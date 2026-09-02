O Sindicato dos Trabalhadores Ceramistas de Andradas marcou uma reunião para essa quarta-feira para esclarecimentos de todas as dúvidas sobre as negociações das rescisões contratuais relacionadas a Kohler
Casa Notícias Sindicato dos Ceramistas marca reunião para esclarecer rescisões relacionadas à Kohler.
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