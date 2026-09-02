Casa Notícias Vitória Helena conquista os títulos Miss Minas Gerais Simpatia e Miss Sul de Minas
Notícias

Vitória Helena conquista os títulos Miss Minas Gerais Simpatia e Miss Sul de Minas

Postado em 23 horas atrás
52 segunda leitura

Entre os dias 21 e 22 de agosto, foi realizado, em Patrocínio, o concurso Miss Minas Gerais Teen. Andradas foi representada por Vitória Helena Matos, que conquistou dois títulos: Miss Minas Gerais Simpatia e Miss Sul de Minas, além de alcançar a segunda colocação geral no concurso. Ela esteve nos estúdios da ANTV para falar sobre a conquista e a oportunidade de representar Andradas no concurso nacional, que será realizado em São Paulo.

Veja também

Dia de campo levou informações e conhecimentos aos produtores de banana.

Dia de campo organizado pelo Sindicato Rural levou informações e conhecimentos aos produto…