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Capacitação oferece aos profissionais de saúde conhecimentos sobre laserterapia.

Postado em 1 dia atrás
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Capacitação oferece aos profissionais de saúde conhecimentos sobre laserterapia de baixa intensidade. A técnica pode ser utilizada no tratamento de diferentes tipos de lesões.

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