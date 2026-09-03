Casa Notícias Fechamento da Kohler mobiliza empresários em busca de alternativas para Andradas.
Notícias

Fechamento da Kohler mobiliza empresários em busca de alternativas para Andradas.

Postado em 1 dia atrás
31 segunda leitura

Representantes empresariais buscam alternativas para manter a atividade industrial em Andradas após o fechamento da Kohler na segunda-feira, dia 31 de agosto. A multinacional ainda não se manifestou o que fará com a fábrica de Andradas, mas avalia vender o parque industrial para um concorrente.

Veja também

Ex-colaboradores da Kohler e representantes do Sindicato participam de reunião na Prefeitura

Ex-colaboradores da Kohler e representantes do Sindicato participam de reunião na Prefeitu…