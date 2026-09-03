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TV Atende – Festival Cozinha de Minas acontece entre os dias 4 e 6 de setembro em Andradas.

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TV Atende – Festival Cozinha de Minas acontece entre os dias 4 e 6 de setembro em Andradas.

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