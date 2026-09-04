Ibama define questões sobre licenciamento de terras raras em Andradas e Poços de Caldas.

Ibama define questões sobre licenciamento de terras raras em Andradas e Poços de Caldas.

Nota técnica emitida pelo Ibama define questões que envolvem o licenciamento ambiental para exploração de terras raras em Andradas e Poços de Caldas.