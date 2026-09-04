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Ibama define questões sobre licenciamento de terras raras em Andradas e Poços de Caldas.

Postado em 30 minutos atrás
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Nota técnica emitida pelo Ibama define questões que envolvem o licenciamento ambiental para exploração de terras raras em Andradas e Poços de Caldas.

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