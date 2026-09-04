Urnas eletrônicas que serão utilizadas nas eleições estão guardadas no quartel da PM

Urnas eletrônicas que serão utilizadas nas eleições já chegaram em Andradas e estão guardadas no quartel da Polícia Militar.
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