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Semana no Pico do Gavião é marcada pelo Campeonato Pré-Mundial de Asa-Delta.

Postado em 1 dia atrás
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Semana no Pico do Gavião é marcada pelo Campeonato Pré-Mundial de Asa-Delta.

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