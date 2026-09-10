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Andradas ganha novo espaço voltado à prática de atividades físicas e ao bem-estar

Postado em 1 dia atrás
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Andradas ganhou recentemente um novo empreendimento que une o pilates, a musculação e o exercício funcional , é o Nogara Movimento que integra a Clínica Nogara Ortopedia . Um coquetel e uma benção marcaram esse momento especial de inauguração .

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