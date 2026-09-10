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Festival Gastronômico Cozinhas de Minas celebra sabores, cultura e identidade mineira em Andradas.

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O Festival Gastronômico Cozinhas de Minas celebra sabores, cultura e identidade mineira em Andradas. A Segunda edição do evento reuniu nove chefs de cozinha que prepararam pratos ao vivo e dez bandas que animaram o público em três dias de festival na Praça Dr. Alcides Mosconi. Um grande ponto de encontro para moradores e visitantes com nove Cozinhas-Show, dez apresentações musicais, atrações culturais, produtos artesanais e uma praça de alimentação com diferentes opções de sabores.

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