O Festival Gastronômico Cozinhas de Minas celebra sabores, cultura e identidade mineira em Andradas. A Segunda edição do evento reuniu nove chefs de cozinha que prepararam pratos ao vivo e dez bandas que animaram o público em três dias de festival na Praça Dr. Alcides Mosconi. Um grande ponto de encontro para moradores e visitantes com nove Cozinhas-Show, dez apresentações musicais, atrações culturais, produtos artesanais e uma praça de alimentação com diferentes opções de sabores.