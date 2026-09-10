Perfil de rede social que motivou investigações sobre possível assedio era falso

A Polícia Civil de Andradas concluiu que o perfil de rede social que motivou investigações sobre caso de um possível assedio em Andradas era falso. Na página constava conversas entre um adulto e uma suposta menor. Depois um vídeo foi divulgado nas redes sociais com acusações. De acordo com informações passadas para a equipe de jornalismo da ANTV, a Polícia Civil ao aprofundar a apuração, identificou inúmeras inconsistências no material que havia motivado a denúncia. As investigações levaram até o autor do vídeo, um homem de 21 anos, que havia gravado a suposta abordagem ao suspeito acusando-o de ter marcado um encontro com uma menor de idade.

Diante das evidências reunidas, o jovem confessou, na unidade policial, que toda a situação era uma armação: ele próprio havia criado um perfil falso de uma garota nas redes sociais e o utilizado para marcar o encontro que depois filmou e divulgou como flagrante. Segundo seu relato, a farsa teria sido arquitetada como forma de vingança por ações anteriores supostamente praticadas pelo homem que acusou. Com a confirmação de que a denúncia era falsa, o autor do vídeo agora responderá pelo crime de denunciação caluniosa.

No dia 19 de agosto, a Polícia Civil em ação articulada com o Ministério Público de Minas Gerais, cumpriu mandado de busca e apreensão na residência o suspeito de 45 anos. Durante o cumprimento do mandado naquela data, aparelhos celulares foram apreendidos na residência e encaminhados à perícia para análise de conteúdo. O suspeito foi ouvido na unidade policial e liberado em seguida, enquanto as investigações prosseguiram. A Polícia Civil alerta que movimentar a máquina estatal por uma denúncia que sabe ser falsa traz consequências criminais ao falso denunciante, além de atrapalhar o trabalho das forças policiais.