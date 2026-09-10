TV Atende : Dia do Veterinário: a importância dos cuidados com a saúde e o bem-estar dos animais

Em comemoração ao Dia do Médico-Veterinário, celebrado em 9 de setembro, a ANTV preparou uma entrevista especial com a médica-veterinária Mayra de Lima e Silva.
A data é uma oportunidade para reconhecer a importância desses profissionais, que atuam não apenas no cuidado e tratamento dos animais, mas também na prevenção de doenças, promoção da saúde pública, bem-estar animal e segurança dos alimentos.
A escolha do dia 9 de setembro está ligada à regulamentação da profissão no Brasil. Foi nessa data, em 1933, que o então presidente Getúlio Vargas assinou o Decreto nº 23.133, que regulamentou o exercício da Medicina Veterinária no país e estabeleceu as bases para a atuação profissional.
Na entrevista, Mayra de Lima e Silva fala sobre a importância da profissão, os desafios da rotina veterinária e os cuidados necessários para garantir mais saúde e qualidade de vida aos animais.
Confira a entrevista especial da ANTV em homenagem a todos os médicos-veterinários que dedicam seu conhecimento e trabalho à vida e ao bem-estar dos animais.