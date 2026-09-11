49ª Semana Guiomar Novaes anuncia novidades na programação promete movimentar São João da Boa Vista

A 49ª Semana Guiomar Novaes acontece entre os

dias 11 e 20 de setembro, em São João da Boa Vista. Para a edição deste ano, a

programação apresenta duas novidades: o projeto Ecos de Guiomar – Talentos de São João

ao Piano, em que pianistas da cidade se apresentam no hall do Teatro Municipal, e a

Exposição Guiomar Novaes, que será realizada no Arquivo Municipal – Centro Cultural Pagu,

com abertura no dia 10 de setembro, às 18h. O evento conta com correalização da prefeitura

da cidade e gestão e produção da Associação Paulista dos Amigos da Arte.

“Guiomar Novaes inspirou gerações com sua genialidade e sensibilidade ao piano. Manter

viva a sua memória por meio de um festival plural e dinâmico reafirma a excelência da

música brasileira e o orgulho do nosso patrimônio cultural”, afirma Marilia Marton,

secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.

Com cerca de 40 apresentações artísticas, a programação gratuita reúne ainda música

erudita e popular, espetáculos de dança, teatro e intervenções artísticas em diversos pontos

da cidade, como o próprio Theatro Municipal, o Fonteatro Emílio Caslini e outros espaços ao

ar livre. Entre os destaques desta edição estão o espetáculo “Yentl em Concerto”, da atriz

Alessandra Maestrini e o show do grupo Negritude Júnior. Já a abertura, no dia 11, terá um

concerto da orquestra Brasil Jazz Sinfônica. Também compõem a agenda do festival cultural

a Ópera Elixir do Amor, a premiada peça Dois Papas e espetáculos infantis, como Mundo

Bita e O Pequeno Príncipe.

Integrando a programação Academia de Letras, a Semana traz a peça Grande Sertão

Veredas – Riobaldo, um recorte da obra de João Guimarães Rosa, no ano em que o livro

“Grande Sertão: Veredas” completa 70 anos de lançamento (1956). Nos dias 14, 15 e 16 e 17

de setembro, a Semana também leva espetáculos para estudantes da rede pública, com

apresentações educativas.

Em 2025, cerca de 12 mil pessoas participaram do evento, que levou nomes como Renato

Teixeira e Maicon Clenk a São João da Boa Vista. A Semana Guiomar Novaes é um festival

cultural que homenageia a famosa pianista são-joanense, uma das mais importantes

intérpretes da música clássica brasileira. O evento valoriza a formação de público, a

circulação de artistas e o acesso à arte em diferentes formatos.