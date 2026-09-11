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49ª Semana Guiomar Novaes anuncia novidades na programação promete movimentar São João da Boa Vista

Postado em 8 horas atrás
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A 49ª Semana Guiomar Novaes acontece entre os
dias 11 e 20 de setembro, em São João da Boa Vista. Para a edição deste ano, a
programação apresenta duas novidades: o projeto Ecos de Guiomar – Talentos de São João
ao Piano, em que pianistas da cidade se apresentam no hall do Teatro Municipal, e a
Exposição Guiomar Novaes, que será realizada no Arquivo Municipal – Centro Cultural Pagu,
com abertura no dia 10 de setembro, às 18h. O evento conta com correalização da prefeitura
da cidade e gestão e produção da Associação Paulista dos Amigos da Arte.
“Guiomar Novaes inspirou gerações com sua genialidade e sensibilidade ao piano. Manter
viva a sua memória por meio de um festival plural e dinâmico reafirma a excelência da
música brasileira e o orgulho do nosso patrimônio cultural”, afirma Marilia Marton,
secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.

Com cerca de 40 apresentações artísticas, a programação gratuita reúne ainda música
erudita e popular, espetáculos de dança, teatro e intervenções artísticas em diversos pontos
da cidade, como o próprio Theatro Municipal, o Fonteatro Emílio Caslini e outros espaços ao
ar livre. Entre os destaques desta edição estão o espetáculo “Yentl em Concerto”, da atriz
Alessandra Maestrini e o show do grupo Negritude Júnior. Já a abertura, no dia 11, terá um
concerto da orquestra Brasil Jazz Sinfônica. Também compõem a agenda do festival cultural
a Ópera Elixir do Amor, a premiada peça Dois Papas e espetáculos infantis, como Mundo
Bita e O Pequeno Príncipe.

Integrando a programação Academia de Letras, a Semana traz a peça Grande Sertão
Veredas – Riobaldo, um recorte da obra de João Guimarães Rosa, no ano em que o livro
“Grande Sertão: Veredas” completa 70 anos de lançamento (1956). Nos dias 14, 15 e 16 e 17
de setembro, a Semana também leva espetáculos para estudantes da rede pública, com
apresentações educativas.

Em 2025, cerca de 12 mil pessoas participaram do evento, que levou nomes como Renato
Teixeira e Maicon Clenk a São João da Boa Vista. A Semana Guiomar Novaes é um festival
cultural que homenageia a famosa pianista são-joanense, uma das mais importantes
intérpretes da música clássica brasileira. O evento valoriza a formação de público, a
circulação de artistas e o acesso à arte em diferentes formatos.

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