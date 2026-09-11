Cinco minutos a mais no banho podem pesar quanto na conta de luz?

Cinco minutos a mais no banho podem pesar quanto na conta de luz?

Simulação mostra que tempo de uso de um dos equipamentos que mais consome energia na casa pode fazer diferença no orçamento das famílias

No inverno, os banhos costumam ficar mais quentes e demorados. Essa mudança aparentemente pequena de hábito pode ter um impacto importante na conta de luz, já que o chuveiro elétrico está entre os equipamentos de maior potência utilizados dentro das residências.

Uma simulação realizada pela área de Eficiência Energética da Cemig ajuda a dimensionar esse impacto. Considerando um chuveiro elétrico de 5.500 watts de potência e uma família com quatro pessoas, se cada morador reduzir o banho diário de 12 para 8 minutos, a economia estimada chega a R$ 50,54 por mês.

A diferença de apenas quatro minutos representa 16 minutos a menos de chuveiro ligado por dia para uma família de quatro pessoas. Ao longo de 30 dias, são oito horas a menos de funcionamento do equipamento.

De acordo com o analista de Eficiência Energética da Cemig, Filipe Randazzo, o impacto fica mais evidente quando o consumidor multiplica alguns minutos adicionais por todos os banhos realizados durante o mês.

“Às vezes, quatro ou cinco minutos parecem pouco quando pensamos em um único banho. Mas esse tempo precisa ser multiplicado pelo número de pessoas da casa e por todos os dias do mês. Como o chuveiro possui potência elevada, uma mudança simples de hábito pode representar uma economia importante na fatura”, explica.

Quanto custa um banho?

Utilizando os mesmos parâmetros da simulação da Cemig, é possível estimar o impacto de diferentes tempos de banho. Um chuveiro de 5.500 watts consome aproximadamente 0,46 kWh em cinco minutos, 0,92 kWh em dez minutos e 1,38 kWh em 15 minutos.

Tomando como referência o valor da tarifa utilizado na simulação da companhia, isso corresponde, aproximadamente, a R$ 0,53 para um banho de cinco minutos, R$ 1,06 para dez minutos e R$ 1,59 para 15 minutos.

A diferença parece pequena quando analisada em um único banho, mas ganha outra dimensão ao longo do mês. Em uma residência com quatro pessoas tomando um banho por dia, cinco minutos adicionais para cada morador podem representar cerca de R$ 63 a mais por mês, mantidas as mesmas condições da simulação.

Os valores são estimativas e podem variar conforme a potência e regulagem do chuveiro, tarifa aplicável à unidade consumidora, impostos e bandeira tarifária vigente.

“Quanto maior a potência do aparelho e maior o tempo em que ele permanece ligado, maior será o consumo. Por isso, controlar o tempo de banho é uma das formas mais simples de utilizar energia de maneira eficiente sem abrir mão do conforto”, destaca Randazzo.

Mudanças simples ajudam

Além de reduzir o tempo de banho, a Cemig recomenda evitar deixar o chuveiro ligado desnecessariamente. Outro cuidado é utilizar adequadamente as opções de temperatura disponíveis no aparelho, observando sempre as orientações do fabricante.

A Cemig reforça que eficiência energética não significa deixar de utilizar equipamentos elétricos, mas evitar desperdícios e fazer escolhas mais conscientes. No caso do chuveiro, poucos minutos economizados diariamente podem representar várias horas a menos de funcionamento ao final de um mês.