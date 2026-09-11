Cozinha-Show aproxima chefs e público em experiências realizadas ao vivo

A 2ª edição do Festival Gastronômico Cozinhas de Minas aconteceu em Andradas de 4 a 6 de setembro na Praça Dr. Alcides Mosconi.

Um dos principais destaques foi a Cozinha-Show, que aproximou chefs e público em experiências realizadas ao vivo. Durante os três dias, profissionais da gastronomia compartilharam técnicas, histórias e receitas que valorizam ingredientes, tradições e diferentes possibilidades da cozinha mineira. Os visitantes puderam acompanhar o preparo das receitas, conhecer técnicas e ingredientes e experimentar os pratos.

A chef e açougueira Josélia Lemes, de Delfim Moreira/MG, preparou um arroz caldoso de fraldinha com pinhão, acompanhado de molho de marmelada, cachaça e manteiga. Também participaram a chef Lilian Freitas de Oliveira com Galinhada Caipira; Abgail Ribeiro com Costelinha Verde Ouro; Matheus Ramalho com Risotto 3 Medalhas; Sônia Kohen com Polenta com Ragu de Linguiça; Fernanda Fonseca com Risotto Minas Gerais; Thiagão com Frango Caipira com Quiabo e Angu; Caroline Moraes com Bolo de Milho com Calda de Chocolate e Marolo; e Juliana Veronese com Conjiroto.

Para Rafael Huhn, Gestor do Caminhos Gerais, a cozinha mineira é muito mais do que uma forma de preparar alimentos. É um elemento cultural que carrega a história, os saberes, os modos de fazer e a identidade de cada território. Ao reunir produtores, chefs, empreendedores e o público, o evento mostra que a gastronomia mineira tem identidade, diversidade e capacidade de gerar desenvolvimento.

“Quando falamos de gastronomia em Minas Gerais, estamos falando também das pessoas, dos produtores, das famílias e das tradições que mantêm essa cultura viva e que passam esse conhecimento de geração em geração. A gastronomia é uma das grandes vocações territoriais de Minas Gerais, um patrimônio que diferencia os nossos destinos e desperta o interesse de quem busca experiências autênticas. O visitante não quer apenas conhecer um lugar; ele quer vivenciar esse lugar, conhecer seus sabores, seus produtos e as histórias que existem por trás de cada prato”, destaca Rafael.