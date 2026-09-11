Indústria Kohler faz contraproposta aos ex colaboradores após contato do Sindicato

O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Cerâmica de Andradas, Poços de Caldas e Caldas (Sindcerâmica) informou, em nota oficial divulgada nesta quinta-feira (10), que recebeu uma nova contraproposta da Kohler referente ao encerramento das atividades fabris da empresa em Andradas. A proposta é resposta às reivindicações apresentadas pelos trabalhadores durante Assembleia Geral Extraordinária realizada em 2 de setembro. Segundo o sindicato, a intervenção sindical resultou em uma série de avanços em relação à oferta inicial da empresa. Os principais pontos da contraproposta são:

– Manutenção da rescisão contratual com indenização do aviso prévio;

– Ampliação da base de cálculo do salário de setembro de 2026, que passa a considerar a remuneração do último mês efetivamente trabalhado, incluindo prêmios, gratificações, adicionais, horas extras e demais verbas legais;

– Aumento da indenização complementar, que passa para 3 remunerações, também calculadas sobre o último mês efetivamente trabalhado;

– Remuneração adicional para empregados com mais de 10 anos de contrato; – Extensão do cartão alimentação/refeição por mais 6 meses, no valor de R$ 500,00 mensais;

– Indenização do período de estabilidade para gestantes e trabalhadores em auxílio por incapacidade acidentária; – Programas de apoio à recolocação profissional por 6 meses e assistência psicológica por 3 meses;

– Demonstrativo de empréstimos consignados, detalhando valores descontados, saldo devedor e débito remanescente;

– Aplicação das regras também aos trabalhadores que vierem a ser demitidos futuramente, pelo período de 12 meses a partir de 1º de outubro de 2026.

Diante da nova proposta, o Sindcerâmica convocou os trabalhadores para uma Assembleia Extraordinária de discussão e votação, marcada para 14 de setembro de 2026, às 17h30, na sede do sindicato, em Andradas. A nota foi assinada digitalmente por Luiz Carlos Ferreira, presidente em exercício do Sindcerâmica.