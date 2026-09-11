Mesários recebem orientações da equipe do Cartório Eleitoral

O Cartório Eleitoral fez o treinamento dos voluntários que vão atuar nas eleições de 2026. Em Andradas, os primeiros a receber a capacitação foram os presidentes e mesários das sessões eleitorais. A preparação faz parte do planejamento para garantir mais segurança, agilidade e transparência durante o processo eleitoral. De acordo com Vespasiano Vicentin Filho, chefe do cartório eleitoral, o treinamento reforça a importância da atuação dos mesários para o bom andamento da votação.

Em Minas Gerais, serão cerca de 216 mil mesárias e mesários responsáveis por garantir o funcionamento das mais de 54 mil seções eleitorais no estado. Segundo o chefe do cartório eleitoral, o treinamento é um momento importante para esclarecer dúvidas e, ao mesmo tempo, compartilhar experiências entre os voluntários.

Quem trabalha como mesário tem direito a se ausentar do emprego pelo dobro dos dias trabalhados nas eleições, incluindo os dias em que participou de treinamentos da Justiça Eleitoral.

Além disso, o exercício da função pode servir como critério de desempate para nomeação em concursos públicos, caso essa previsão conste no edital. Para esta eleição, o auxílio alimentação destinado ao mesário é de R$ 65,00 por turno trabalhado.