TV Atende – Setembro Amarelo a importância dos cuidados com a saúde mental

O mês de setembro é marcado pela campanha Setembro Amarelo, que chama a atenção para a importância dos cuidados com a saúde mental. Ao longo de todo o mês, a iniciativa reforça a necessidade de falar abertamente sobre o tema, identificar sinais de sofrimento emocional e buscar ajuda profissional o quanto antes. Para tratar do assunto, a seçãoTV Atende recebeu o psiquiatra André Bretas, que abordou os principais aspectos relacionados ao cuidado com a saúde mental e a importância do acompanhamento especializado. Além do atendimento oferecido pelo CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), quem estiver passando por sofrimento emocional e precisar conversar pode contar com o Centro de Valorização da Vida (CVV), pelo número 188. O atendimento é gratuito, sigiloso e funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana.