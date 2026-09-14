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Encontro de Motociclistas reúne música, motos e a Banda Matanza Inc em outubro.

Postado em 2 dias atrás
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Um evento para quem gosta de música e motos. Vai acontecer entre os dias 10 e 11 de outubro na Praça Dr. Alcides Mosconi o Encontro de Motociclistas que vai integrar a edição especial da Feira de Arte e Gastronomia que terá como atração principal a Banda Matanza Inc conhecida em todo o Brasil .

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