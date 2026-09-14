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Parreiras começam a ganhar frutos em Andradas. A expectativa é de boa safra para o ano que vem.

Postado em 2 dias atrás
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Parreiras começam a ganhar frutos em Andradas. A expectativa é de boa safra para o ano que vem.

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