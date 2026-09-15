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Igreja Adventista Central de Andradas inaugura novo templo

Postado em 1 dia atrás
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A Igreja Adventista Central de Andradas tem um novo endereço. No último sábado, a comunidade inaugurou seu novo templo, construído para receber o número cada vez maior de fiéis. A programação reuniu cerca de 300 membros e convidados de várias cidades da região.

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