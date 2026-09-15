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Irmã Socorro Pereira fala sobre orientação a futuras religiosas após curso na África.

Postado em 1 dia atrás
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As Irmãs Oblatas da Assunção desenvolvem um trabalho missionário e de ajuda ao próximo em Andradas, principalmente no Lar da Criança Andradense. Dentro desse trabalho, também participam de cursos de atualização, com o objetivo de oferecer um atendimento de melhor qualidade à comunidade e orientar futuras religiosas.

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