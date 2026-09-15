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Vacinação antirrábica. Cerca de três mil animais já foram imunizados em Andradas

Postado em 1 dia atrás
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Vacinação antirrábica . Cerca de três mil animais já foram imunizados em Andradas, o trabalho acontece de forma escalonada tanto na zona urbana como rural

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