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Dia de Negócios reúne produtores e empresas do agronegócio na Serra dos Limas

Postado em 2 horas atrás
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O bairro Serra dos Limas recebeu, no sábado (12), mais uma edição do Dia de Negócios, evento voltado a produtores rurais, pecuaristas, construtores, administradores e ao público interessado nas novidades do agronegócio. Realizado no barracão da comunidade, o encontro foi organizado pelo Comercial Serra dos Limas e reuniu 32 expositores, que apresentaram produtos, tecnologias, equipamentos e soluções destinadas ao setor. A proposta do evento é aproximar produtores e empresas, permitindo que os participantes conheçam novidades e tenham acesso a condições especiais de negociação.

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