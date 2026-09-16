Encontro debate políticas públicas para proteção e bem-estar animal

Andradas recebeu nesta segunda-feira, dia 14, uma capacitação voltada às políticas públicas para animais. O encontro foi realizado na Câmara Municipal e reuniu pessoas que atuam ou têm interesse na causa animal no município. A capacitação foi conduzida por Juliana Prudêncio, ex-vereadora por dois mandatos, ativista da causa animal e fundadora da UVB Animal, projeto ligado à União dos Vereadores do Brasil.

Ela percorre municípios de Minas Gerais apresentando informações técnicas, políticas e legais sobre a estruturação de ações voltadas ao controle populacional, proteção e bem-estar de cães e gatos. Durante a palestra, Juliana destacou a importância de ampliar o conhecimento sobre o tema e de fortalecer a participação dos municípios na construção de políticas públicas. O vereador Gustavo Xavier também ressaltou a importância do encontro para o poder público e para os representantes envolvidos com a causa animal. Um dos principais pontos abordados durante o encontro foi a legislação relacionada à proteção dos animais.

A Lei Estadual nº 21.970/2016 estabelece diretrizes para a proteção, identificação e controle populacional de cães e gatos em Minas Gerais, com medidas voltadas ao bem-estar animal e à prevenção de zoonoses. A expectativa é que o conhecimento apresentado durante o encontro contribua para o desenvolvimento e o aprimoramento de políticas públicas voltadas à proteção e ao bem-estar animal em Andradas e em outros municípios de Minas Gerais.