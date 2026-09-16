Senac Móvel oferece cursos gratuitos de gastronomia e qualificação profissional

A Carreta do Senac Móvel está em Andradas com uma programação gratuita de cursos na área de gastronomia. A iniciativa leva qualificação profissional ao município em um período de crescimento do turismo e de novas oportunidades para o setor, que tem ganhado destaque em Andradas, reconhecida como Cidade Gastronômica de Minas Gerais.

O veículo funciona como uma estrutura de ensino sobre rodas, com salas de aula e equipamentos adaptados para a realização de atividades práticas. Em Andradas, a programação é voltada à gastronomia. A primeira semana de atividades é dedicada ao curso de Culinária Clássica Mineira.

Durante as aulas, os participantes aprendem técnicas e preparos tradicionais, colocando a mão na massa em uma estrutura equipada para a formação profissional. Além de atender quem deseja aprender ou aperfeiçoar técnicas culinárias, a iniciativa também busca contribuir para a formação de pessoas interessadas em iniciar uma nova profissão ou empreender no setor de alimentação.

Próximos cursos:

– Quitandas Tradicionais Mineiras: de 21 a 25 de setembro;

– Queijos Mineiros Artesanais: Tradição e Identidade: de 28 de setembro a 2 de outubro.