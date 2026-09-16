Setembro Amarelo: Psicólogas do CAPS explicam como é o acolhimento dos usuários

Cuidar da mente é um ato de coragem e falar sobre isso salva vidas. Nessa semana estamos destacando o Setembro Amarelo. Profissionais do Caps trazem orientações importantes sobre saúde mental. No vídeo de hoje as psicólogas Sarah Rodrigues Prudencio e Elen Katia Machado trazem pontos essenciais sobre o tema. Confira