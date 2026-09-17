Acidente envolvendo dois caminhões e um carro foi registrado na Rodovia MG 455

Acidente envolvendo dois caminhões e um carro foi registrado na Rodovia MG 455

Acidente envolvendo dois caminhões e um carro foi registrado na tarde dessa quarta-feira na Rodovia MG 455. Um dos motoristas foi encaminhado pelo SAMU para a Santa Casa de Andradas para atendimento.