Andradas recebe o Primeiro Campeonato Brasileiro de Hike and Fly

Caminhar e Voar. É esse o desafio dos atletas que participam do primeiro Campeonato Brasileiro de Hike and Fly, realizado em Andradas.

A modalidade combina trilhas e voo livre e exige preparo físico, estratégia e conhecimento do terreno. A competição reúne atletas em alguns dos principais pontos turísticos e esportivos da cidade, como o Pico do Gavião e a Pedra do Elefante.

Além das provas, o evento também promove troca de experiências e conhecimento. No dia 16 de setembro, uma mesa-redonda reuniu participantes para discutir as diferentes vertentes do Hike and Fly e a evolução da modalidade no Brasil.

As provas continuam em Andradas até o dia 20 de setembro, com novos desafios para os atletas.