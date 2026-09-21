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19 de Setembro é o Dia do Ortopedista. Confira como é o trabalho do médico Dr. Lucio Mauro Trevisan

Postado em 2 dias atrás
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19 de Setembro é o Dia do Ortopedista. Confira como é o trabalho do médico Dr. Lucio Mauro Trevisan que faz parte da equipe da Clínica Nogara Ortopedia.

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