Setembro marca o início da florada do café, etapa que dá origem à nova safra.

Setembro marca o início da florada do café, etapa que dá origem à nova safra.

Estamos em setembro, mês que marca o início da florada do café ,é nesse período em que os cafezais ficam cobertos de pequenas flores brancas e perfumadas, marcando o início da formação dos frutos e de uma nova safra.