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Setembro marca o início da florada do café, etapa que dá origem à nova safra.

Postado em 2 dias atrás
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Estamos em setembro, mês que marca o início da florada do café ,é nesse período em que os cafezais ficam cobertos de pequenas flores brancas e perfumadas, marcando o início da formação dos frutos e de uma nova safra.

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