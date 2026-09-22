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5º Etapa do Festival Regional de Natação em Andradas.

Postado em 1 dia atrás
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Foi realizado na manhã desse domingo, 20 de setembro, nas piscinas do SESI a Quinta Etapa do Festival Regional de Natação, o evento contou com participação de cerca de 200 atletas e foi organizado pelo Projeto Pró Vida de Andradas

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