Cartório Eleitoral intensifica os trabalhos para garantir as eleições de 4 de outubro

Estamos há dias para as eleições e para que tudo esteja funcionando em 4 de outubro a equipe do Cartório Eleitoral trabalha muito, inclusive aos finais de semana.
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Dia da Banana destaca a importância da fruta e a produção de mudas pela Bioflora.Nesta terça-feira, 22 de setembro, é celebrado o Dia da Banana, uma das frutas mais consum…
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Teatro de Andradas recebe jovens artistas da Itália e do Brasil em noite de ópera.Teatro Municipal de Andradas recebe o grande público para uma apresentação muito especial …
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Sarau 2026 do Colégio Junqueira reúne alunos em uma viagem pela história da música brasileira.Uma viagem no tempo pela música brasileira. Esse foi o tema do Sarau 2026, que reúne aluno…
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5º Etapa do Festival Regional de Natação em Andradas.Foi realizado na manhã desse domingo, 20 de setembro, nas piscinas do SESI a Quinta Etapa …
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