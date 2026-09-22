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Cartório Eleitoral intensifica os trabalhos para garantir as eleições de 4 de outubro

Postado em 1 dia atrás
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Estamos há dias para as eleições e para que tudo esteja funcionando em 4 de outubro a equipe do Cartório Eleitoral trabalha muito, inclusive aos finais de semana.

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