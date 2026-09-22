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MAFC e Atlético Andradense decidem a o Campeonato de Futebol Amador 2026

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MAFC e Atlético Andradense decidem a o Campeonato de Futebol Amador 2026

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