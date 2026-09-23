Dia da Banana destaca a importância da fruta e a produção de mudas pela Bioflora.

Dia da Banana destaca a importância da fruta e a produção de mudas pela Bioflora.

Nesta terça-feira, 22 de setembro, é celebrado o Dia da Banana, uma das frutas mais consumidas pelos brasileiros. Em comemoração a data conheça a Bioflora, referência na produção de mudas.