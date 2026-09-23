Casa Notícias Dia da Banana destaca a importância da fruta e a produção de mudas pela Bioflora.
Notícias

Dia da Banana destaca a importância da fruta e a produção de mudas pela Bioflora.

Postado em 6 horas atrás
22 segunda leitura

Nesta terça-feira, 22 de setembro, é celebrado o Dia da Banana, uma das frutas mais consumidas pelos brasileiros. Em comemoração a data conheça a Bioflora, referência na produção de mudas.

Veja também

Teatro de Andradas recebe jovens artistas da Itália e do Brasil em noite de ópera.

Teatro Municipal de Andradas recebe o grande público para uma apresentação muito especial …