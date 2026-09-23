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Morte do cantor Rick, da dupla com Renner, em acidente de helicóptero comove o Brasil.

Postado em 7 horas atrás
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A notícia da morte do cantor Rick, da dupla com Renner, em um acidente de helicóptero em Urubici, Santa Catarina, nesta terça-feira, 22 comoveu todo o Brasil. A aeronave, que decolou de Porto Belo, caiu com cinco pessoas a bordo.

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