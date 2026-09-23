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Sarau 2026 do Colégio Junqueira reúne alunos em uma viagem pela história da música brasileira.

Postado em 6 horas atrás
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Uma viagem no tempo pela música brasileira. Esse foi o tema do Sarau 2026, que reúne alunos em uma apresentação que mistura música, teatro e cultura para contar a história de diferentes gerações através dos sons que marcaram o país.

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