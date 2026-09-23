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Sindicato dos Produtores Rurais de Andradas realiza a inauguração da Sala do Produtor Rural.

Postado em 7 horas atrás
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Sindicato dos Produtores Rurais de Andradas realiza a inauguração da Sala do Produtor Rural e do Senar Play.

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